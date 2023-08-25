Оккупанты в Крыму заявляют об отражении атаки 42 беспилотников
Ночью 25 августа Крым якобы атаковали 42 беспилотника.
Об этом в пять утра сообщили в Минобороны РФ.
Оккупанты убеждают, что девять БпЛА якобы уничтожили благодаря огневому воздействию.
Еще 33 потерпели крушение, не достигнув цели, после угнетения средствами радиоэлектронной борьбы.
В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что несколько дронов были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес.
Никаких повреждений гражданской инфраструктуры, говорит Развожаев, нет, а “все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Минобороны РФ, Михаил Развожаев