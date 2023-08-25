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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти в Криму заявляють про відбиття атаки 42 безпілотників

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 25 серпня Крим нібито атакували 42 безпілотники.

Про це о п’ятій ранку повідомили в Міноборони РФ.

Окупанти переконують, що дев’ять БпЛА буцімто знищили завдяки вогневому впливу.

Ще 33 нібито зазнали аварії, не досягнувши мети, після пригнічення засобами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що кілька дронів було знищено над морем у районі мису Херсонес.

Жодних пошкоджень громадянської інфраструктури, переконує Развожаєв, немає, а “всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони РФ, Михайло Развожаєв

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Крим, Російська агресія, РФ
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