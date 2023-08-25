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Юлия Соколова, редактор ленты

Родственники чиновников и футболисты: в Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на военную службу

ДБР викрило схему в ТЦК Івано-Франківська
Фото: ГБР

В Ивано-Франковске разоблачена схема фиктивного зачисления на военную службу футболистов и родственников руководства города.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, некоторые руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) наладили схему фиктивного зачисления на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

– Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу… родственников руководства города. “Неприкосновенными” стали даже футболисты местного профессионального клуба с Прикарпатья, — отмечается в сообщении.

“Находясь” в подразделениях охраны ТЦК, “новобранцы” получили возможность не проходить военную службу. Они занимались своими делами, футболисты спокойно участвовали в футбольных матчах местного клуба.

При этом все эти лица получали от государства денежное и материальное обеспечение.

Сотрудники ГБР и Национальной полиции провели около 30 обысков в ТЦК Ивано-Франковской области, в областной военно-врачебной комиссии и по местам жительства фигурантов.

Проверяются возможные незаконные действия при проведении мобилизации, прохождении службы и получении денежного обеспечения.

По результатам проверок будет решаться вопрос уведомления о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК.

В ГБР подчеркивают, что такие схемы представляют угрозу национальной безопасности Украины и вредят мобилизации.

Расследование проводится по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Недавно представители ГБР и полиции провели обыски в территориальных центрах комплектования и соцподдержки, а также военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

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Источник: ГБР
Ивано-Франковск, Война в Украине, ГБР, мобілізація
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