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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Родичі чиновників і футболісти: в Івано-Франківську фіктивно зараховували на військову службу

ДБР викрило схему в ТЦК Івано-Франківська
Фото: ДБР

В Івано-Франківську викрито схему фіктивного зарахування на військову службу футболістів та родичів керівництва міста.

Про це поінформували в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, деякі керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) налагодили схему фіктивного зарахування на військову службу в роти охорони ТЦК та СП.

– Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу… родичів керівництва міста. “Недоторканими” стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття, – зазначається в повідомленні.

“Перебуваючи” в підрозділах охорони ТЦК, “новобранці” отримали можливість не проходити військову службу. Вони займалися своїми справами, футболісти спокійно брали участь у футбольних матчах місцевого клубу.

При цьому всі ці особи отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення.

Працівники ДБР та Національної поліції провели близько 30 обшуків у ТЦК Івано-Франківської області, в обласній військово-лікарській комісії та за місцями проживання фігурантів.

Перевіряються можливі незаконні дії під час проведення мобілізації, проходження служби та отримання грошового забезпечення.

За результатами перевірок буде вирішуватися питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям ТЦК.

У ДБР наголошують, що такі схеми становлять загрозу національній безпеці України та шкодять мобілізації.

Розслідування проводиться за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Нещодавно представники ДБР та поліції провели обшуки у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки, а також у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

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Родичі чиновників і футболісти: в Івано-Франківську фіктивно зараховували на військову службу

Джерело: ДБР
Івано-Франківськ, Війна в Україні, ДБР, мобілізація
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