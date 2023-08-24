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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гуменюк: Кроме Триумфа в Крыму вчера были повреждены три российские С-300 на Херсонщине

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Единые Новости рассказала, что 23 августа ВСУ уничтожили не только российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф во временно оккупированном Крыму, но и три вражеские пусковые установки С-300 в Херсонской области.

Она отметила, что комплекс С-400 — это мощное средство противовоздушной обороны, которого теперь враг лишен. При этом это не единственное средство защиты оккупантов.

– Они (россияне — Ред.) еще имеют много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон хлопка продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать хлопок, – сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что пока рано подводить итоги, ведь впереди много работы.

При этом она отметила, что С-400 — это не единственная потеря в системе защиты врага за минувшие сутки.

– На нашем участке ответственности мы тоже поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты на Херсонщине, ни как средство атаки, – добавила Гуменюк.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, рассказал, что уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму.

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Война в Украине, ВСУ, Крым, Ракета, Російська агресія
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