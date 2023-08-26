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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вблизи Мариуполя сработала ПВО оккупантов: что известно

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

Вблизи оккупированного Мариуполя были слышны сильные взрывы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, возле поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.

Взрывы в Мариуполе 26 августа 2023 года — что известно о взрывах в Мариуполе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Мариуполь
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Оксана Михайлова
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