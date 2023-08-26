Вблизи Мариуполя сработала ПВО оккупантов: что известно

Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

24 августа, 15:40

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