Марта Бондаренко, редактор ленты
Вблизи Мариуполя сработала ПВО оккупантов: что известно
Вблизи оккупированного Мариуполя были слышны сильные взрывы.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, возле поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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