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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Поблизу Маріуполя спрацювала ППО окупантів: що відомо

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

Поблизу окупованого Маріуполя було чути сильні вибухи.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.

Вибухи у Маріуполі 26 серпня 2023 року – що відомо про вибухи у Маріуполі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Маріуполь
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Оксана Михайлова
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Поблизу Маріуполя спрацювала ППО окупантів: що відомо
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