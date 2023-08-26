Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Поблизу Маріуполя спрацювала ППО окупантів: що відомо
Поблизу окупованого Маріуполя було чути сильні вибухи.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його словами, біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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