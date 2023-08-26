Поблизу Маріуполя спрацювала ППО окупантів: що відомо

Поблизу окупованого Маріуполя було чути сильні вибухи.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.