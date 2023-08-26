Ракетная угроза в ряде областей: 549-й день войны
В Луганске прогремела серия взрывов — СМИ
В СМИ пишут о ряде взрывов во временно оккупированном Луганске.
В ряде областей угроза баллистического вооружения — ВС ВСУ
Угроза применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ.
Украина начала переговоры с Канадой относительно гарантий безопасности
Украина начала переговоры с Канадой о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— По поручению президента Украины Владимира Зеленского, осуществляю Координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква. Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоренностей по безопасности с ключевыми международными партнерами, — написал он в Telegram.
Он отметил, что двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО.