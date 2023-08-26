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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ракетная угроза в ряде областей: 549-й день войны

Ракетная угроза в ряде областей: 549-й день войны
26 августа, 0:59

В Луганске прогремела серия взрывов — СМИ

В СМИ пишут о ряде взрывов во временно оккупированном Луганске.

26 августа, 0:57

В ряде областей угроза баллистического вооружения — ВС ВСУ

Угроза применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ.

26 августа, 0:40

В Украине раздается воздушная тревога

В Украине снова раздается воздушная тревога.

Война в Украине – день 549 – новости Украины во время войны онлайн

26 августа, 0:21

Украина начала переговоры с Канадой относительно гарантий безопасности

Украина начала переговоры с Канадой о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— По поручению президента Украины Владимира Зеленского, осуществляю Координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква. Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоренностей по безопасности с ключевыми международными партнерами, — написал он в Telegram.

Он отметил, что двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО.

Война в Украине, Російська агресія
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Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Ракетная угроза в ряде областей: 549-й день войны
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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (25.08.2023)
Ракетная угроза в ряде областей: 549-й день войны
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