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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Воздушных силах объяснили причину шести воздушных тревог 25 августа

міг-31
Фото: Depositphotos

Вчерашние шесть воздушных тревог из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К являются попыткой россияне морально давить на украинцев.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Хотя это может быть связано с тренировкой летного состава с выходом в район пусков ракет.

— Обучение пилотов — это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает, — пояснил Юрий Игнат.

Сейчас воздушные тревоги из-за взлета российского истребителя непродолжительны в сравнении с началом войны, когда они длились до полутора часов.

— Полтора часа — это отработка горючего, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка, — сказал представитель Воздушных сил.

Напомним, что вчера в течение дня шесть раз объявляли воздушную тревогу по всей Украине из-за взлета истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Самолет МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты Кинжал.

Война в Украине, літаки РФ, Юрій Ігнат
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