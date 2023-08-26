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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Повітряних силах пояснили причину шести повітряних тривог 25 серпня

міг-31
Фото: Depositphotos

Вчорашні шість повітряних тривог через зліт ворожого винищувача МіГ-31К є намаганням росіяни морально тиснути на українців.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Хоча це може бути пов’язане з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків ракет.

– Навчання пілотів – це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє, – пояснив Юрій Ігнат.

Зараз повітряні тривоги через зліт російського винищувача недовгі порівняно з початком війни, коли вони тривали до півтори години.

– Півтори години – це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка, – сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що вчора впродовж дня шість разів оголошували повітряну тривогу по всій Україні через зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети Кинджал.

Війна в Україні, літаки РФ, Юрій Ігнат
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