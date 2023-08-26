В селе на Запорожье незаконно заселили по домам военных из Бурятии

В село Осипенко Бердянского района Запорожской области приехало около 1500 российских военных бурятской национальности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Прибывших захватчиков расселили по домам местных жителей и на территории больницы. Кстати, жилье людей оккупанты незаконно расквартировали.

В Генштабе отмечают, что таким образом враг продолжает использовать гражданское население как живой щит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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