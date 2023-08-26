У селі на Запоріжжі незаконно заселили по будинках військових із Бурятії

У селі Осипенко Бердянського району Запорізької області приїхало близько 1500 російських військових бурятської національності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Прибулих загарбників розселили по цивільних будинках місцевих жителів та на території лікарні. До речі, цивільне помешкання окупанти незаконно розквартирували.

У Генштабі наголошують, що таким чином ворог продовжує використовувати цивільне населення як живий щит.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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