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Марта Бондаренко, редактор ленты

Утром вблизи Азовстали прогремел взрыв, активизировалась вражеская авиация

ворожа авіація у Маріуполі

Утром около 07:40 прогремел взрыв в Приморском районе оккупированного Мариуполя — район между железнодорожным вокзалом и Азовсталью.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сработала российская противовоздушная оборона над Гаванью. Через несколько минут вражеская ПВО снова сработала в том же направлении.

После начались активные перемещения в небе вертолетов и авиации врага.

Напомним, что ночью возле поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.

Фото: скриншот

Азовсталь, Мариуполь
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