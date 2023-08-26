Марта Бондаренко, редактор ленты
Утром вблизи Азовстали прогремел взрыв, активизировалась вражеская авиация
Утром около 07:40 прогремел взрыв в Приморском районе оккупированного Мариуполя — район между железнодорожным вокзалом и Азовсталью.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, сработала российская противовоздушная оборона над Гаванью. Через несколько минут вражеская ПВО снова сработала в том же направлении.
После начались активные перемещения в небе вертолетов и авиации врага.
Напомним, что ночью возле поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.
Фото: скриншот
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