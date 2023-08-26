Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зранку поблизу Азовсталі пролунав вибух, активізувалася ворожа авіація
Зранку близько 07:40 пролунав вибух у Приморському районі окупованого Маріуполя – район між залізничним вокзалом та Азовсталлю.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, спрацювала російська протиповітряна оборона над Гаванню. За кілька хвилин ворожа ППО знову спрацювала в тому ж напрямку.
Після почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога.
Нагадаємо, що вночі біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.
Фото: скриншот
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео