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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зранку поблизу Азовсталі пролунав вибух, активізувалася ворожа авіація

ворожа авіація у Маріуполі

Зранку близько 07:40 пролунав вибух у Приморському районі окупованого Маріуполя – район між залізничним вокзалом та Азовсталлю.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, спрацювала російська протиповітряна оборона над Гаванню. За кілька хвилин ворожа ППО знову спрацювала в тому ж напрямку.

Після почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога.

Нагадаємо, що вночі біля селища Сартана у напрямку Волновахи спрацювала ворожа протиповітряна оборона.

Фото: скриншот

Азовсталь, Маріуполь
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