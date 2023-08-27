Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений.
Об этом сообщили 27 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 27.08.2023
Потери РФ на 27 августа 2023
- личного состава – около 260 820 (+550),
- танков ‒ 4 396 (+6),
- боевых бронированных машин – 8 554 (+15),
- артиллерийских систем – 5 403 (+24),
- реактивных систем залпового огня – 728 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 498 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 378 (+11),
- крылатых ракет ‒ 1 411,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 854 (+31),
- специальной техники – 808 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 550-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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