Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Обострение борьбы за власть в РФ: аналитики объяснили, что будет после смерти Пригожина
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сообщили 27 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 27.08.2023

Карта бойових дій 26 серпня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 27 августа 2023

  • личного состава – около 260 820 (+550),
  • танков ‒ 4 396 (+6),
  • боевых бронированных машин – 8 554 (+15),
  • артиллерийских систем – 5 403 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 728 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 498 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 378 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 1 411,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 854 (+31),
  • специальной техники – 808 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За ночь уничтожено четыре крылатые ракеты – Воздушные силы
ППО, авіація ЗСУ
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 27.08.2023
Deepstatemap
ВСУ за сутки сожгли 24 вражеские артсистемы и 15 ББМ – Генштаб
Знищена техніка Росії
Взрывы сразу в двух областях России: в Минобороны РФ уверяют, что сбили дроны
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены – КГВА
ППО війна
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Карта боевых действий на 27.08.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь