Карта бойових дій на 27.08.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Про це 27 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 27.08.2023

Втрати РФ на 27 серпня 2023

особового складу ‒ близько 260 820 (+550),

танків ‒ 4 396 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 8 554 (+15),

артилерійських систем – 5 403 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 728 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 498 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 378 (+11),

крилатих ракет ‒ 1 411,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 854 (+31),

спеціальної техніки ‒ 808 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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