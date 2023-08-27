Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 27.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Про це 27 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 27.08.2023
Втрати РФ на 27 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 260 820 (+550),
- танків ‒ 4 396 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 8 554 (+15),
- артилерійських систем – 5 403 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 728 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 498 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 378 (+11),
- крилатих ракет ‒ 1 411,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 854 (+31),
- спеціальної техніки ‒ 808 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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