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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 27.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Про це 27 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 27.08.2023

Карта бойових дій 26 серпня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 27 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 260 820 (+550),
  • танків ‒ 4 396 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 554 (+15),
  • артилерійських систем – 5 403 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 728 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 498 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 378 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1 411,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 854 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 808 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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