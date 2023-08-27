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Татьяна Забожко, редактор ленты

В цехах была вражеская техника: в оккупированном Бердянске горит предприятие

В цехах была вражеская техника: в оккупированном Бердянске горит предприятие
Пожежа в Бердянську 27 серпня 2023
Фото: Іван Федоров
Пожежа в Бердянську 27 серпня 2023
Фото: Іван Федоров
В цехах была вражеская техника: в оккупированном Бердянске горит предприятие
Пожежа в Бердянську 27 серпня 2023
Пожежа в Бердянську 27 серпня 2023

27 августа в пока оккупированном Бердянске Запорожской области бушует пожар.

По предварительной информации, возгорание произошло на территории одного из предприятий.

– Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым, вероятно, пылает что-то вражеское, – шутит городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, люди звуков взрывов не слышали, однако накануне видели, как захватчики завозят в захваченные цеха свою военную технику.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Бердянск, Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія, РФ
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