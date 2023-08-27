Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У цехах була ворожа техніка: в окупованому Бердянську горить підприємство
27 серпня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області вирує пожежа.
За попередньою інформацією, займання сталося на території одного з підприємств.
– Народна прикмета: якщо на окупованій землі валує чорний дим, імовірно, палає щось вороже, – жартує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера, люди звуків вибухів не чули, проте напередодні бачили, як загарбники завозять у захоплені цехи свою військову техніку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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