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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Отработали по четырем Су-30. Контрразведка СБУ ночью атаковала Курский аэродром

СБУ
Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ ночью атаковала аэродром в российском Курске.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности.

— 16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря, — сообщил источник в СБУ.

Почти все беспилотники спецслужбы долетели до своих целей. По предварительной информации, только три из них были сбиты силами российской противовоздушной обороны. В РФ сообщают по меньшей мере о 13 взрывах.

Напомним, в ночь на 27 августа в Брянской и Курской областях раздавались взрывы.

Уже утром в Минобороны России заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила там два беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Карта аеродромів РФ

Источник: Интерфакс-Украина
Безпілотники, Война в Украине, літаки РФ, Російська агресія, Росія, СБУ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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