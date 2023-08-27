Отработали по четырем Су-30. Контрразведка СБУ ночью атаковала Курский аэродром

Военная контрразведка СБУ ночью атаковала аэродром в российском Курске.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности.

— 16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря, — сообщил источник в СБУ.

Почти все беспилотники спецслужбы долетели до своих целей. По предварительной информации, только три из них были сбиты силами российской противовоздушной обороны. В РФ сообщают по меньшей мере о 13 взрывах.

Напомним, в ночь на 27 августа в Брянской и Курской областях раздавались взрывы.

Уже утром в Минобороны России заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила там два беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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