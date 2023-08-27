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Включая авиационно-ракетный удар. В ГУР рассказали, сколько покушений на жизнь пережил Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов с 2014 года пережил уже более 10 покушений на свою жизнь.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире ISLND TV.

Он отметил, что это количество включает и авиационно-ракетный удар.

— Ни на один час, ни на одну минуту Главное управление разведки, в том числе в месте постоянной дислокации, не останавливало своей деятельности в выполнении своих обязанностей. Это же касается командира и всей команды. Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то, — сказал Юсов.

Также по словам представителя ГУР, ни одного погибшего в результате этих ударов не было.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Москва может держать оборону на временно оккупированных территориях очень долго, если Украина не прибегнет к активным контрнаступательным действиям.

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Источник: ISLND TV

Андрій Юсов, Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, Росія
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