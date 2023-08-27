Включно з авіаційно-ракетним ударом. У ГУР розповіли, скільки замахів на життя пережив Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з 2014 року пережив вже понад 10 замахів на своє життя.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в етері ISLND TV.

Він зазначив, що ця кількість включає і авіаційно-ракетний удар.

– На жодну годину, жодну хвилину Головне управління розвідки, зокрема в місці постійної дислокації, не зупиняло своєї діяльності у виконанні своїх обов’язків. Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось, – сказав Юсов.

Також за словами представника ГУР, жодного загиблого в результаті цих ударів не було.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Москва може тримати оборону на тимчасово окупованих територіях дуже довго, якщо Україна не вдасться до активних контрнаступальних дій.

Джерело: ISLND TV

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