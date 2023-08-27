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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Включно з авіаційно-ракетним ударом. У ГУР розповіли, скільки замахів на життя пережив Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з 2014 року пережив вже понад 10 замахів на своє життя.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в етері ISLND TV.

Він зазначив, що ця кількість включає і авіаційно-ракетний удар.

– На жодну годину, жодну хвилину Головне управління розвідки, зокрема в місці постійної дислокації, не зупиняло своєї діяльності у виконанні своїх обов’язків. Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось, – сказав Юсов.

Також за словами представника ГУР,  жодного загиблого в результаті цих ударів не було.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Москва може тримати оборону на тимчасово окупованих територіях дуже довго, якщо Україна не вдасться до активних контрнаступальних дій.

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Кирило Буданов

Джерело: ISLND TV

Андрій Юсов, Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Росія
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