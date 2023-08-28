Наступательные действия ВСУ и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 28 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Максимальное внимание уделили наступательным действиям украинских военных и обеспечению фронта оружием.

Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского.

На Ставке обсудили подготовку к зиме, в частности реализацию плана защиты критической, энергетической инфраструктуры.

Также среди важных вопросов — разработка программы перехода на перспективные типы самолетов.

— Заслушал отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий. Рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны, — проинформировал президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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