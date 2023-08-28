Наступательные действия ВСУ и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки
В понедельник, 28 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Максимальное внимание уделили наступательным действиям украинских военных и обеспечению фронта оружием.
Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского.
На Ставке обсудили подготовку к зиме, в частности реализацию плана защиты критической, энергетической инфраструктуры.
Также среди важных вопросов — разработка программы перехода на перспективные типы самолетов.
— Заслушал отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий. Рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны, — проинформировал президент.
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