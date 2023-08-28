Наступальні дії ЗСУ та підготовка до зими: Зеленський провів засідання Ставки

У понеділок, 28 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Максимальну увагу приділили наступальним діям українських військових і забезпеченню фронту зброєю.

Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

На Ставці обговорили підготовку до зими, зокрема реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

Також серед важливих питань – розробка програми переходу на перспективні типи літаків.

– Заслухав звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони, – поінформував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.