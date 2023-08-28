США мають зосередитись на допомозі ЗСУ, а не цвірінькати збоку – генерал Кін про контрнаступ

Військові США, які висловлюють своє розчарування контрнаступом Сил оборони України, схоже, мають “нереалістичні очікування щодо того, чого може досягнути одна контрнаступальна операція”.

Про це заявив генерал США у відставці Джек Кін для The Wall Street Journal.

За його словами, Вашингтон має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні “вести війну так, як вона хоче, а не щебетати збоку”.

Кін зазначив, що американське військове керівництво хоче, щоб Україна зосередила сили для контрнаступу на одній ділянці в Запорізькій області для швидкого прориву російської оборони та звільнення Мелітополя. У США не розуміють, чому Україна зберегла велику кількість сил на Сході, зокрема в районі міста Бахмут, і чому ЗСУ здійснюють численні наступальні атаки по всій ділянці фронту в Запорізькій області, а не в одній точці.

Генерал США вказує, що ніхто в американській армії сьогодні не розробляв широкомасштабні механізовані операції проти серйозного та боєздатного ворога, який використовує комплексну оборону. Останній раз це була кампанія Меца у Франції в 1944 році.

– Масована атака на Мелітополь, якої дехто вимагає, є найбільш очевидним, що Україна могла б зробити, і зосередила б наступальну бойову міць України на шляху до найкоротшої дороги до моря. Такий підхід здається привабливим і з військової точки зору обґрунтованим. Біда в тому, що так само думали і росіяни, – наголосив Кін.

За його словами, війська РФ на цій осі розгорнули найсильніші підрозділи, добре окопалися та засипали землю мінами. Їхні найкращі пілоти перебувають в цьому районі й готові до української атаки. Рік вони укріплювали Мелітополь і Токмак. Тому “ця найкоротша дорога до моря є також найкраще підготовленою частиною російської оборони на фронті”.

Українці фактично зробили цей маршрут пріоритетним і нещодавно досягли важливих здобутків. Але вони також атакували далі на схід у Запорізькій області й досягли там успіхів.

Американський генерал вважає, що найбільш незрозумілою для американських посадовців залишається спроба України відвоювати місто Бахмут. Військові експерти США, схоже, хочуть, щоб українці втрималися на всіх інших фронтах і зосередилися на єдиному ударі в бік Мелітополя.

– Подібні поради є військовою недбалістю, – наголошує Кін.

Добре розроблені механізовані кампанії майже завжди просуваються по кількох осях, а не по одній. Саме це робили коаліції під керівництвом США проти Іраку в 1991 і 2003 роках. Так американці, німці та Радянський Союз воювали у Другій світовій війні.

– Причина проста: просування вздовж однієї осі дозволяє окупантам в обороні повністю зосередитися на зупинці цього просування. У цьому випадку росіяни майже напевно перекинули б сили з інших частин фронту так швидко, як могли, щоб зупинити наступ українців на Мелітополь, – сказав Кін.

Він додав, що звільнення Мелітополя не стане ключовим у цій війні. Вимоги зосередитись на стратегії звільнення цього міста, у поєднанні з погрозами припинити допомогу для майбутніх операцій, свідчать про те, що принаймні “деякі з тих, хто критикує український наступ, несерйозно хочуть допомогти Україні звільнити всю її територію”.

– Для США є життєво важливим інтересом національної безпеки, щоб Україна звільнила свою землю та свій народ від російської агресії. Америка повинна припинити критику щодо того, що робить Україна, і натомість зосередитися на допомозі Україні досягти наших спільних цілей якомога швидше. Це була б розумна стратегія, – підсумовує Кін.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Збройних сил України йде за планом.

Джерело : The Washington Post

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.