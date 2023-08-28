На Бахмутском направлении за прошедшую неделю ВСУ освободили 1 кв. км территорий — Маляр

На Бахмутском направлении за прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 1 кв. км территорий.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

— На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение, и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр, — сказала она.

Маляр отметила, что в целом на Бахмутском направлении ВСУ уже освободили 44 кв. км территории от российских оккупантов.

Напомним, в понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области и сообщила, что украинские воины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого “несмотря на яростное сопротивление врага”.

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