Понад 80% українців назвали перемогою у війні відновлення кордонів 1991 року – опитування

Понад 80% українців вважають, що перемогою над РФ у повномасштабній війні буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року.

Про це свідчать дані соціологічного моніторингу Українське суспільство. Його провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Інституту соціології НАН України.

Соціологи поцікавилися в респондентів, що, на їхню думку, буде достатньо для перемоги України у війні, окрім повного припинення атак РФ.

З’ясувалося, що 83,5% опитаних вважають перемогою повернення до кордонів України 1991 року. Тобто українці не бачать перемоги без повернення тимчасово окупованого Криму, територій Півдня та Сходу.

Інші варіанти відповіді не набрали 5%. Так, 4,1% респондентів назвали перемогою деокупацію територій, захоплених військами РФ після 24 лютого 2022 року.

Ще 3,7% заявили, що буде достатньо повернення усіх територій, окрім Криму, а 1,5% – окрім частини Донбасу.

Лише 1,6% опитаних влаштує варіант утримання територій, які зараз перебувають під контролем України і не окуповані РФ.

Як зазначають соціологи, “збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором”.

Зокрема, 42% українців вважають, що війна може тривати більше року, 34,3% – від півроку до року, 9,4% – ще кілька місяців.

Інститут соціології НАН України здійснює такий моніторинг з 1994 року. Цього року КМІС проводив його з 17 по 27 червня методом телефонного інтерв’ю.

Були опитані 2004 респонденти в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка вибірки становить 2,2%.

Згідно з іншим опитуванням, яке провела компанія Gradus Research, в Україні понад 60% людей вважають, що країна рухається в правильному напрямку. Цей показник зріс порівняно з періодом на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело : КМІС

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