Однозначно не треба бити поліцейських: очільник МВС про смертельну стрілянину в Дніпрі

У справі про смертельну стрілянину поліцейським у Дніпрі не слід емоційно реагувати й дочекатися, поки слідство проведе службове розслідування та встановить винних.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися. Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання, – написав він.

Разом із тим, він наголосив, що “є речі очевидні”.

– Якщо громадяни хочуть жити у правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Понад те, навчати законослухняності своїх дітей, – наголосив міністр.

Глава МВС назвав цей випадок із стріляниною в Дніпрі “серйозним прецедентом”.

– Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, на українське суспільство чекають дуже темні часи, – запевнив він.

Своєю чергою у Патрульній поліції запевнили, що будуть співпрацювати зі слідством та сприяти розслідуванню, заявив у своєму профілі в Instagram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він наголосив, що Департамент патрульної поліції сприятиме слідству і проведенню службового розслідування, “але ми надамо повну юридичну підтримку нашим патрульним”, запевнив він.

Олексій Білошицький звернув увагу, що в мережі вже висловили свою думку з приводу події усі охочі, та йдеться не про тих, хто “правильно і дуже доречно ставив питання, у якому суспільстві ми б хотіли жити і які правила поведінки для нас прийнятні. Особливо під час воєнного стану. Яке ставлення до поліцейських, військових ми вважаємо адекватним. Ні, не про цю частину дописувачів”.

– Я більше про тих, хто одразу поспішив таврувати і робити висновки про винуватість поліцейських, хибність їхніх дій, щедро оздоблюючи це все авторською юридичною кваліфікацією правопорушення, – пояснив він.

Як наголосив посадовець, є комісія, яка проводить службове розслідування, і є слідство, які оцінять всі докази в сукупності й нададуть висновки, базуючись на фактах, а не здогадках.

Білошицький наголосив на необхідності “прийняти один факт – поліцейські – це наші люди, з наших людей і для наших людей. Вони не набрані десь на Марсі, чи Юпітері, чи з іншого мультивсесвіту. Вони такі ж, як і ми всі. Мають свої сильні та слабкі сторони, свій запас енергії й рівень втоми, рівень стресу й рівень самоконтролю, свої знання і свої прогалини. І ці люди виконують свою роботу кожного дня і кожної ночі. І як би не було тяжко і критично – вони все одно працюють”.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції каже, що стосовно стрілянини в Дніпрі “буде зроблено повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд”.

Цей випадок, каже поліцейський, “має навчити всіх, що є права і є обовʼязки. І це два невідʼємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватися точно не так, як завершилась ця”.

Стрілянина у Дніпрі

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, у Дніпрі був затриманий поліцейський, який під час патрулювання застосував проти чоловіка табельну зброю, внаслідок чого порушник помер.

Правоохоронцями встановлено, що цьому передувало: двоє патрульних зупинили автомобіль, у якому перебували, зокрема діти. На законну вимогу вийти із авто водій і пасажири відмовились реагувати, після чого патрульні почали витягати силою жінку, що сиділа за кермом. Після сутички з поліцейськими, до одного з пасажирів було застосовано газовий балончик.

Як наслідок, у процесі бійки один із патрульних застосував під час бійки табельну зброю та здійснив три постріли. Від зазнаних вогнепальних поранень порушник помер на місці.

Причетний до перевищення службових повноважень правоохоронець затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри.

Державне бюро розслідувань за фактом застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини, відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (Умисне вбивство; перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу) КК України.

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