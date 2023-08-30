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Украина
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Работа над освобождением продолжается, но требует тишины — Гуменюк о флаге Украины на левобережье Херсонщины

танк ЗСУ

Поднятие флага Украины на левобережье Херсонской области является важным символическим шагом для поднятия духа людей в оккупации. В то же время работа над освобождением территорий продолжается, но требует режима тишины.

Об этом сообщила 24 каналу руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, говорить о существенных успехах на левом берегу Днепра еще рано, а поднятие флага — это “акция поддержки для людей, которые находятся на оккупированных территориях”.

— На левобережье у оккупантов агония, связанная с давно анонсированными “выборами”. Этим они хотят снова провозгласить своими “недавно присоединенные земли”. Местным, которые находятся под оккупацией, очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы обороны рядом и делают свою работу, — сообщила Гуменюк.

Из-за режима боевой тишины о других деталях операции рассказывать нельзя. Однако дальнейшее освобождение Херсонской области является очевидным и для украинских воинов, и для оккупантов.

29 сентября появилось видео, как украинские военнослужащие поднимают государственный флаг Украины на левом берегу Херсонской области, в так называемой серой зоне.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: 24 канал
Война в Украине, Херсонская область
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