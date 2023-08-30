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Многие российские военные отказываются воевать, но РФ нашла выход — британская разведка

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Российские военные все чаще отказываются участвовать в боевых действиях, однако РФ компенсирует это массовым привлечением новобранцев.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что 25 августа двое россиян получили не менее двух лет колонии за отказ возвращаться на фронт. Издание Медиазона в июле сообщило, что Россия осуждает около 100 солдат в неделю за отказ участвовать в войне.

— Если эта тенденция сохранится, ежегодно будет вынесено около 5 200 обвинительных приговоров за отказ воевать, — указывают в отчете.

Высокий уровень обвинительных приговоров свидетельствует о низком моральном состоянии в армии РФ и нежелании некоторых элементов воевать.

Отказ воевать, вероятно, отражает недостаток подготовки, мотивации и стрессовые ситуации, с которыми российские войска сталкиваются на всей линии фронта.

В то же время в британском ведомстве указывают, что хотя некоторые военные отказываются идти в бой и показатели истощения армии высоки, Россия, скорее всего, компенсирует потери, направляя на фронт массу плохо подготовленных солдат.

— После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя огромные массы для наступательных и оборонительных операций, — заключают в обзоре.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны имеют успех на двух направлениях на южном фронте.

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Война в Украине, мобілізація, Росія
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