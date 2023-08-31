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Анастасия Кожушко, редактор ленты

160 истребителей для такой большой страны, как Украина, не так уж и много — Игнат

160 истребителей для такой большой страны, как Украина, не так уж и много — Игнат
Фото: Факти ICTV

Украина рассматривает несколько типов истребителей для создания нового воздушного флота. Кроме F-16, это могут быть еще реактивные истребители Eurofighter Typhoon, а также французские самолеты Rafale.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Единые новости, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью португальскому телеканалу, что Украине необходимо не менее 160 истребителей.

– Вы знаете, я французскому телевидению говорил даже о 200 самолетах, потому что есть учебные самолеты, а есть боевые. Те 128 – это речь шла о видении модели Воздушных сил до конца 2035 года, и там было четыре бригады, с таким примерно количеством, – сказал он.

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас продолжаются серьезные консультации в рамках авиационной коалиции, и украинская власть и военные работают над тем, чтобы западные партнеры предоставили нам истребители.

– Потому что 160 — это не такая уж и большая цифра для такого большого государства, как наше, – отметил Игнат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что кроме американских истребителей F-16 Украина заинтересована получить и многоцелевые истребители французского производства Rafale.

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Истребитель F-16, Истребители для Украины, Юрій Ігнат
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