160 винищувачів для такої великої країни, як Україна, не так вже і багато – Ігнат

Україна розглядає декілька типів винищувачів для створення нового повітряного флоту. Окрім F-16, це можуть бути ще реактивні винищувачі Eurofighter Typhoon, а також французькі літаки Rafale.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю португальському телеканалу, що Україні необхідно щонайменше 160 винищувачів.

– Ви знаєте, я французькому телебаченню казав навіть про 200 літаків, тому що є навчальні літаки, а є бойові. Ті 128 – це мова йшла про бачення моделі Повітряних сил до кінця 2035 року, і там було чотири бригади, з такою приблизно кількістю, – сказав він.

Речник Повітряних сил зазначив, що нині тривають серйозні консультації в рамках авіаційної коаліції, і українська влада та військові працюють над тим, щоб західні партнери надали нам винищувачі.

– Тому що 160 – це не така вже й велика цифра для такої великої держави, як наша, – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Le Monde розповів, що крім американських винищувачів F-16 Україна зацікавлена отримати й багатоцільові винищувачі французького виробництва Rafale.

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