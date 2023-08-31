Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 31.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.
Об этом вечером 30 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 31.08.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 554-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев