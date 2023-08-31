Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 31.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.
Про це ввечері 30 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 31.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв