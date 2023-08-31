Откроет офис в Украине: Зеленский встретился с директором компании-производителя Challenger и M777

В Украине начинает работу британская оборонная компания BAE Systems. Планируется открытие офиса и локализация производства в нашем государстве.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями компании BAE Systems, в том числе с ее генеральным директором Чарльзом Вудберном.

Зеленский подчеркнул, что открытие представительства BAE Systems в Украине во время войны является “сигналом поддержки” украинцев.

– Мы высоко ценим, когда частные компании в это время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан, — подчеркнул он, добавив, что военная продукция BAE Systems поможет сохранять жизни наших бойцов и мирных граждан.

Зеленский напомнил, что вооружение производства этой компании уже активно используется в Украине и помогает приближать победу. Это, в частности, артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, которые получают очень положительные отзывы украинских бойцов.

Зеленский уточнил, что Украина хочет развивать мощный оборонно-промышленный комплекс, чтобы стать сотворцем новой эффективной системы европейской и мировой безопасности. Развитие собственного производства оружия – топ-приоритет Украины. Для этого хотят привлекать оборонные компании из стран-союзниц.

По словам президента, “лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине”.

The best weapons that are currently helping our warriors defend Ukraine should be produced in Ukraine. The development of our own weapons production is a top priority. In particular, artillery – L119 and M777 systems, armored vehicles – robust CV90. These are the weapons of… pic.twitter.com/BqExBLpUH7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023

В ходе встречи Чарльз Вудберн подтвердил планы открыть офис и запустить производство вооружения в Украине.

– Мы открываем юрлицо, офис здесь, открываем производство в Украине. И надеемся, что наше оборудование будет должным образом работать дальше. Мы здесь, чтобы помочь вам, потому что хотим, чтобы Украина победила. И мы абсолютно привержены такой поддержке, — подчеркнул гендиректор BAE Systems.

Было подписано несколько соглашений: о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems, а также о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119.

В конце встречи Чарльз Вудберн подарил президенту памятный сертификат, посвященный открытию офиса BAE Systems в Украине.

BAE Systems – это британская транснациональная компания, которая осуществляет деятельность в сфере производства оружия, безопасности и в аэрокосмической сфере. Штаб-квартира находится в Лондоне. BAE Systems относится к крупнейшим оборонным компаниям мира.

Она производит истребители Typhoon, бронетранспортеры M113, гаубицы M777, танки Challenger 2 и другие виды вооружения.

Как известно, 19 августа Швеция и Украина договорились, что будут совместно производить боевые машины пехоты CV-90, подписав декларацию о намерениях. Разработкой этих БМП занималась фирма Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems.

Источник : Офис президента

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