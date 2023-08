Откроет офис в Украине: Зеленский встретился с директором компании-производителя Challenger и M777

В Украине начинает работу британская оборонная компания BAE Systems. Планируется открытие офиса и локализация производства в нашем государстве.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями компании BAE Systems, в том числе с ее генеральным директором Чарльзом Вудберном.

Зеленский подчеркнул, что открытие представительства BAE Systems в Украине во время войны является “сигналом поддержки” украинцев.

– Мы высоко ценим, когда частные компании в это время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан, — подчеркнул он, добавив, что военная продукция BAE Systems поможет сохранять жизни наших бойцов и мирных граждан.

Зеленский напомнил, что вооружение производства этой компании уже активно используется в Украине и помогает приближать победу. Это, в частности, артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, которые получают очень положительные отзывы украинских бойцов.

Зеленский уточнил, что Украина хочет развивать мощный оборонно-промышленный комплекс, чтобы стать сотворцем новой эффективной системы европейской и мировой безопасности. Развитие собственного производства оружия – топ-приоритет Украины. Для этого хотят привлекать оборонные компании из стран-союзниц.

По словам президента, “лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине”.

The best weapons that are currently helping our warriors defend Ukraine should be produced in Ukraine. The development of our own weapons production is a top priority.

In particular, artillery – L119 and M777 systems, armored vehicles – robust CV90. These are the weapons of… pic.twitter.com/BqExBLpUH7

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023