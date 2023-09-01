Оккупантов ждет не сезон выборов, а сезон цветения бавовны — спикер СБУ

Желающих помочь захватчикам в проведении фейковых выборов становится все меньше, что связано с успешными атаками на временно оккупированные территории. Их нет даже несмотря на предложение денежного вознаграждения.

В частности, взрывов на захваченных территориях станет больше, а значит у оккупантов будет “не сезон выборов, а сезон цветения “бавовни”.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он отметил, что СБУ обладает полной картиной того, что происходит на временно оккупированных территориях.

— Мы не просто знаем имена предателей, коллаборантов и других приспешников врага, но и все их данные, включая круг общения, маршруты передвижения и места жительства, — сказал спикер СБУ.

Он добавил, что установлены личности 3500 организаторов и участников “выборов”, и вся эта деятельность документируется в рамках уже открытых уголовных производств по статьям о посягательстве на территориальную целостность и о коллаборационной деятельности. Предателям грозит до 10 лет тюрьмы.

— СБУ видит, что враг не может организовать этот процесс должным образом, из-за чего на разных временно оккупированных территориях смещается время начала фейкового голосования. Так, на Херсонщине оккупанты уже объявили о так называемом досрочном голосовании, которое должно стартовать уже 2 сентября — то есть все выходные. При том, что единственный так называемый день голосования в РФ — 10 сентября, — говорит Дехтяренко.

Он заявил, что захватчики предлагают украинцам на временно оккупированных территориях от 10 тыс. рублей за “помощь” в проведении фейковых выборов.

— Но и это не очень помогает, потому что после “бавовны” на так называемом избирательном участке на временно оккупированной территории Запорожья желающих помогать врагу стало гораздо меньше. Я напомню, что тогда прилетело по сборищу коллаборантов, которые планировали проводить выборы на временно оккупированной части Запорожья, и рядом с ними были кадыровцы, охраняли их, — отметил Дехтяренко.

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