Окупантів чекає не сезон виборів, а сезон цвітіння бавовни – речник СБУ

Бажаючих допомогти загарбникам у проведенні фейкових виборів стає все менше, що повязано з успішними атаками на тимчасово окуповані території. Охочих немає навіть попри пропонування грошової винагороди.

Зокрема, вибухів на загарбаних територіях побільшає, а отже у окупантів буде “не сезон виборів, а сезон цвітіння “бавовни”.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що СБУ володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

– Ми не просто знаємо імена зрадників, колаборантів та інших поплічників ворога, але і всі їхні установчі дані, включаючи коло спілкування, маршрути пересування і місця проживання, – сказав речник СБУ.

Він додав, що встановлено особи 3500 організаторів і учасників “виборів”, і вся ця діяльність документується в рамках вже відкритих кримінальних проваджень за статтями про посягання на територіальну цілісність і про колабораційну діяльність. Зрадникам загрожує до 10 років тюрми.

– СБУ бачить, що ворог не може організувати цей процес належним чином, через що на різних тимчасово окупованих територіях зміщується час початку фейкового голосування. Так, на Херсонщині окупанти уже оголосили про так зване дострокове голосування, яке має стартувати вже 2 вересня – тобто всі вихідні. При тому, що єдиний так званий день голосування в РФ – 10 вересня, – говорить Дехтяренко.

Він заявив, що загарбники пропонують українцям на тимчасово окупованих територіях від 10 тис. рублів за “допомогу” у проведенні фейкових виборів.

– Але і це не дуже допомагає, тому що після “бавовни” на так званій виборчій дільниці на тимчасово окупованій території Запоріжжя охочих допомагати ворогу стало набагато менше. Я нагадаю, що тоді прилетіло по збіговиську колаборантів, які планували проводити вибори на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, і поруч із ними були кадировці, охороняли їх, – зазначив Дехтяренко.

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