Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов

Оборонно-промышленный комплекс Украины еще с 2020 года работает над двумя стратегическими направлениями — собственной ракетной программой и использованием беспилотников. И уже сегодня можно сказать, что поражение целей на территории России, которые удалены от Украины даже на расстояние в 1,5 тыс. км, не является больше проблемой.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, украинское войско атакует только военные цели на территории государства-террориста.

— Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, — это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний. Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты Российской Федерации — школы, детские сады — как это делает страна-террорист. Мы атакуем или заводы, или военные производства — компоненты, которая убивает наших детей. Мы должны положить этому конец, — сказал Данилов.

Относительно расстояния, на которое достает украинская военная техника, то, по словам секретаря СНБО, есть опции как 700 км, 1 тыс. км, так и 1,5 тыс. км.

— Для этого работало очень большое количество профессиональных людей и все это происходит для того, чтобы мы могли защитить свою страну, — сказал он.

Данилов добавил, что военные цели на территории РФ определяет военное руководство, впрочем деятельность каких-то недовольных партизан, которые находятся в условных российских лесах, то они имеют право применять со своей территории соответствующие средства поражения.

— Что будут поражать — нефтеперерабатывающие заводы или другие вещи — мы не можем контролировать. Это отдельное направление работы на территории РФ гражданами России, — сказал он.

Примечательно, что кроме возможности ударов Украины на большое расстояние, о которой сказал Данилов, есть и другая опция. Так, по словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, аэродром в Пскове в ночь на 30 августа атаковали беспилотники, которые были запущены с территории России.

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