Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Под Киевом на берегу реки нашли обгоревшую 16-летнюю девушку: что произошло
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Оборонно-промышленный комплекс Украины еще с 2020 года работает над двумя стратегическими направлениями — собственной ракетной программой и использованием беспилотников. И уже сегодня можно сказать, что поражение целей на территории России, которые удалены от Украины даже на расстояние в 1,5 тыс. км, не является больше проблемой.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, украинское войско атакует только военные цели на территории государства-террориста.

— Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, — это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний.

Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты Российской Федерации — школы, детские сады — как это делает страна-террорист. Мы атакуем или заводы, или военные производства — компоненты, которая убивает наших детей. Мы должны положить этому конец, — сказал Данилов.

Относительно расстояния, на которое достает украинская военная техника, то, по словам секретаря СНБО, есть опции как 700 км, 1 тыс. км, так и 1,5 тыс. км.

— Для этого работало очень большое количество профессиональных людей и все это происходит для того, чтобы мы могли защитить свою страну, — сказал он.

Данилов добавил, что военные цели на территории РФ определяет военное руководство, впрочем деятельность каких-то недовольных партизан, которые находятся в условных российских лесах, то они имеют право применять со своей территории соответствующие средства поражения.

— Что будут поражать — нефтеперерабатывающие заводы или другие вещи — мы не можем контролировать. Это отдельное направление работы на территории РФ гражданами России, — сказал он.

Примечательно, что кроме возможности ударов Украины на большое расстояние, о которой сказал Данилов, есть и другая опция. Так, по словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, аэродром в Пскове в ночь на 30 августа атаковали беспилотники, которые были запущены с территории России.

Читайте также
Количество атак беспилотников по России продолжит расти — Подоляк
Михайло Подоляк

Война в Украине, Алексей Данилов, Ракета, Ракетобудування, СНБО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США планируют впервые поставить Украине снаряды с обедненным ураном — Reuters
танк Abrams випускає снаряд
Рост темпов наступления ВСУ и детали атаки БпЛА по Пскову: 556-й день войны: 556-й день войны
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Зеленский посетит в сентябре Нью-Йорк, чтобы выступить в Совбезе ООН
ООН
Евросоюз осудил фейковые выборы россиян на оккупированных территориях Украины
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Находим компромисс: Лубинец рассказал, как происходит коммуникация с РФ по обмену пленных
Дмитро Лубінець

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Для Украины больше не проблема поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км — Данилов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь