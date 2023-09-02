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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Всемирный банк выделяет Украине $232 млн: на что направят помощь

Світовий банк
Фото: Unsplash

Всемирный банк выделил Украине $232 млн финансовой помощи, которая пойдет на экстренные ремонты жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

В рамках проекта Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей более 100 тыс. украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья, поврежденного из-за полномасштабного вторжения России.

Эти средства позволят провести ремонт, в частности, заменить окна или починить крышу. Всего в рамках проекта планируется отремонтировать около 98 тыс. домов и 8 тыс. помещений в пяти регионах.

По данным Всемирного банка, из-за войны в Украине пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек. Общая стоимость нанесенного ущерба оценивается в более чем $50 млрд.

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Война в Украине, Всемирный банк, Финансирование
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