Світовий банк виділяє Україні $232 млн: на що спрямують допомогу
Світовий банк виділив Україні $232 млн фінансової допомоги, яка піде на екстрені ремонти житла.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.
У межах проекту Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей понад 100 тис. українських родин зможуть отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого через повномасштабне вторгнення Росії.
Ці кошти дадуть змогу провести ремонт, зокрема, замінити вікна або полагодити дах. Загалом у межах проекту планують відремонтувати близько 98 тис. будинків і 8 тис. помешкань у п’яти регіонах.
За даними Світового банку, через війну в Україні постраждало близько 1,4 млн будинків, у яких проживає 3,5 млн осіб. Загальна вартість завданої шкоди оцінюється у понад $50 млрд.
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