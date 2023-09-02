В ISW побачили серйозні ознаки українського прориву на фронті

Той факт, що росіяни вдруге за кілька тижнів передислоковують свої підрозділи на Південь України, свідчить, що РФ все більше бентежить стабільність оборони її військ на тлі просування ЗСУ навколо Роботиного в Запорізькій області.

Так експерти Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на слова очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про розгортання Росією частини новоствореної “резервної” 25 загальновійськової армії.

Після розгортання 25 загальновійськової армії відносно ефективні підрозділи 41 загальновійськової армії зможуть неквапливо переміститися з позицій у Луганській області на Південь, щоб протистояти українському контрнаступу.

До слова, наприкінці серпня з району Кремінної Луганської області до району Роботиного на заході Запорізької області РФ вже передислокувала частини 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

– Розгортання елементів 25 загальновійськової армії задля ліквідації прогалин в обороні РФ свідчить, що загроза українського прориву є досить серйозною, – пояснюють в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни сумніваються в боєздатності 25 загальновійськової армії, адже її розгорнули задовго до запланованого терміну.

Міноборони Росії почало набір особового складу до цієї армії на Далекому Сході в середині травня.

Наприкінці червня у РФ вже оголосили про завершення формування, а розгортання планували орієнтовно в грудні 2023 року.

Тож, додають у ISW, додаткові передислокації та термінове розгортання запланованих оперативних резервів свідчать, що короткострокові потреби посилення перешкоджають довгостроковим зусиллям із відновлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

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Джерело : ISW

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