Зеленский: спасибо правоохранителям за решимость довести до результата каждое из дел, которые тормозились

Сегодня украинские правоохранители имеют решимость доводить до конца уголовные дела и давать результат.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении за 2 сентября.

По его словам, украинцы защитят свою страну и вернут свободу всей украинской земле, после чего “каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил”.

— Границы — те же. Демократия — наверное, такая же бурная. Свобода — одна из самых больших в Европе, как и всегда. Но точно без многолетнего “как всегда” в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила. И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое — каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть. Так будет, — сказал он.

Кроме того, президент в обращении отметил три украинских города, которые празднуют свой день: Одесса, Сумы и временно оккупированный Лисичанск.

Относительно Одессы глава государства сказал, что этот город остается опорой Украины на юге и Черном море.

— Мы защитили Одессу от уничтожения. Потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим неспособен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет. Поздравляю вас с вашим Днем, — сказал президент.

Вспоминая Сумы Владимир Зеленский назвал этот город форпостом на северо-востоке, который ежегодно во вторую субботу сентября отмечает свой день.

— В это время — время войны — с Сумщины, к сожалению, очень часто поступают сообщения о российском терроре. Об обстрелах, ракетах, бомбах. О постоянных попытках российских ДРГ зайти в область. Но, несмотря на все, Сумщина живет. Сумы живут, дают силу всей области, — сказал он.

Что касается Лисичанска, то глава государства заявил, что этот город Украине еще предстоит вернуть вместе со всей Луганщиной.

— Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободным. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь. Лисичанск всегда был одной из опор востока нашего государства, одним из ключевых городов. Гордый город! Таким и будет. Город, который умеет работать и по праву гордится своими результатами, — сказал он.

Президент подчеркнул, что с украинской силой, единством и умением заботиться друг о друге — все города, села и люди будут свободны.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.