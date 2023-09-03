Зеленський: дякую правоохоронцям за рішучість довести до результату кожну зі справ, які гальмувались

Сьогодні українські правоохоронці мають рішучість доводити до кінця кримінальні справи до кінця та давати результат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 2 вересня.

За його словами, українці захистять свою країну та повернуть свободу всій українській землі, після чого “кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил”.

– Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього “як завжди” щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є. Так буде, – сказав він.

Крім того, президент у зверненні відзначив три українських міста, які святкують свій день: Одеса, Суми та тимчасово окупований Лисичанськ.

Щодо Одеси глава держави сказав, що це місто залишається опорою України на півдні та Чорному морі.

– Ми захистили Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести. І ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас із вашим Днем, – сказав президент.

Згадуючи Суми Володимир Зеленський назвав це місто форпостом на північному сході, яке щороку в другу суботу вересня відзначає свій день.

– У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області, – сказав він.

Щодо Лисичанська, то глава держави заявив, що це місто Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною.

– Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст. Горде місто! Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами, – сказав він.

Президент наголосив, що з українською силою, єдністю та умінням дбати одне про одного – усі міста, села та люди будуть вільні.

Джерело : Офіс президента

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