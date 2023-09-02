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Зеленский посетит в сентябре Нью-Йорк, чтобы выступить в Совбезе ООН

ООН
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, посетит в этом месяце ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Украины.

Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа.

В этом месяце Албания является председателем Совбеза, состоящего из 15 членов. С 18 сентября мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета Безопасности по Украине должно состояться 20 сентября.

Отметим, что Генеральная Ассамблея ООН ежегодно собирается на очередную сессию в период с сентября по декабрь и в последующий период по мере необходимости. На ней страны имеют возможность многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, отраженных в Уставе ООН. Среди таких вопросов, последние два года, безусловно,  находится и агрессия России, и безопасность Украины, и продовольственные вызовы, связанные с блокадой Черного моря российским флотом и т.д.

Примечательно, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (более известной, как Рамштайн) состоится за день до этого, 19 сентября.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправил главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову “ряд конкретных предложений”, которые должны поспособствовать восстановлению “зерновой сделки”.

Параллельно с этим продолжаются переговоры стран по реализации Формулы мира, которая была предложена президентом Украины. К данным переговорам, после саммита в Джидде (Саудовская Аравия), уже присоединилось более 60 государств с разных уголков мира, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Владимир Зеленский, Нью-Йорк, ООН, США
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