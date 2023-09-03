Обсудили следующие оборонные пакеты. Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 3 сентября провел обстоятельные телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с которым обсудил следующие оборонные пакеты.

— Мы также договорились, что Франция и французские компании примут участие в Форуме оборонных индустрий, — написал глава государства в Twitter.

По словам Зеленского, отдельно обсудили обеспечение функционирования зернового коридора и усиление безопасности Одесской области, а также договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7.

— Особенно поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира. Мы обсудили Глобальный саммит мира, к которому необходимо привлечь как можно большее количество стран, особенно тех, которые расположены за пределами Европы, — добавил президент.

Провів ґрунтовні переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном @EmmanuelMacron. Висловив подяку Французькій Республіці за підтримку, зокрема надзвичайно важливу військову допомогу. Обговорили наступні оборонні пакети. Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2023

В конце августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кроме американских истребителей F-16 Украина заинтересована в получении многоцелевых истребителей французского производства Rafale.

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