Обговорили наступні оборонні пакети. Зеленський провів переговори з Макроном

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 3 вересня провів ґрунтовні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, з яким обговорив наступні оборонні пакети.

– Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії візьмуть участь у Форумі оборонних індустрій, – написав глава держави у Twitter.

За словами Зеленського, окремо обговорили забезпечення функціонування зернового коридору та посилення безпеки Одеської області, а також домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

– Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру. Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи, – додав президент.

Провів ґрунтовні переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном @EmmanuelMacron. Висловив подяку Французькій Республіці за підтримку, зокрема надзвичайно важливу військову допомогу. Обговорили наступні оборонні пакети. Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2023

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окрім американських винищувачів F-16 Україна зацікавлена в отриманні багатоцільових винищувачів французького виробництва Rafale.

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