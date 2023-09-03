Обговорили наступні оборонні пакети. Зеленський провів переговори з Макроном
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 3 вересня провів ґрунтовні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, з яким обговорив наступні оборонні пакети.
– Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії візьмуть участь у Форумі оборонних індустрій, – написав глава держави у Twitter.
За словами Зеленського, окремо обговорили забезпечення функціонування зернового коридору та посилення безпеки Одеської області, а також домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.
– Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру. Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи, – додав президент.
Провів ґрунтовні переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном @EmmanuelMacron.
Висловив подяку Французькій Республіці за підтримку, зокрема надзвичайно важливу військову допомогу. Обговорили наступні оборонні пакети.
Ми також домовилися, що Франція й французькі компанії…
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2023
Наприкінці серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окрім американських винищувачів F-16 Україна зацікавлена в отриманні багатоцільових винищувачів французького виробництва Rafale.
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