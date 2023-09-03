Слава Герострата в эпоху постинформации: Подоляк раскритиковал Маска за помощь пропаганде Кремля

Поведение американского предпринимателя и владельца соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска, которое способствует распространению российской пропаганды в социальных сетях, можно назвать “славой Герострата”.

С такой оценкой выступил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Илон, широко открытые ворота для примитивных российских пропагандистов и российских ядовитых ботов/ферм — это совсем не про свободу слова, антиистеблишмент и правоконсервативный дискурс. Какая наивность… Речь идет исключительно о соучастии в разрушении глобальных правил, социальной деэволюции, поощрении кровожадных аппетитов карикатурой на империю “homo soveticus”. Почему так открыто стремиться к славе Герострата в эпоху постинформации?, — написал 2 сентября Подоляк в соцсети Х (бывший Twitter).

Отметим, что Герострат, с которым Подоляк сравнил Маска, был жителем древнегреческого города Эфес. Герострат известен тем, что поджег храм Артемиды лишь для того, чтобы его имя помнили потомки.

Заявлению руководителя главы ОПУ предшествовала публикация Washington Post, в которой говорилось об анализе Европейской комиссии относительно соцсети Х (бывший Twitter) под руководством Илона Маска. По данным Еврокомиссии, после изменений, введенных Маском, соцсеть X стала важной площадкой для распространения российской пропаганды об Украине.

Исследование также показало, что несмотря на заявления крупнейших соцсетей противодействовать пропаганде РФ, дезинформация Кремля в отношении Украины и Запада только набирает обороты.

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