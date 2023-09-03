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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Слава Герострата в епоху постінформації: Подоляк розкритикував Маска за допомогу пропаганді Кремля

Слава Герострата в епоху постінформації: Подоляк розкритикував Маска за допомогу пропаганді Кремля
Фото: Getty Images

Поведінку американського підприємця і власника соцмережі X (колишній Twitter) Ілона Маска, яка сприяє поширенню російської пропаганди в соціальних мережах, можна назвати “славою Герострата”.

З такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ілоне, широко відкрита брама для примітивних російських пропагандистів і російських отруйних ботів/ферм – це зовсім не про свободу слова, антиістеблішмент і правоконсервативний дискурс. Яка наївність… Йдеться виключно про співучасть у руйнуванні глобальних правил, соціальній дееволюції, заохоченні кровожерливих апетитів карикатурою на імперію “homo soveticus”. Чому так відкрито прагнути слави Герострата в епоху постінформації?, – написав 2 вересня Подоляк у соцмережі Х (колишній Twitter).

Зазначимо, що Герострат, з яким Подоляк порівняв Маска, був жителем давньогрецького міста Ефес. Герострат відомий тим, що підпалив храм Артеміди лише для того, щоб його ім’я пам’ятали нащадки.

Заяві керівника глави ОПУ передувала публікація Washington Post, в якій йшлося про аналіз Європейської комісії щодо соцмережі Х (колишній Twitter) під керівництвом Ілона Маска. За даними Єврокомісії, після змін, запроваджених Маском, соцмережа X стала важливим майданчиком для поширення російської пропаганди про Україну.

Дослідження також продемонструвало, що попри заяви найбільших соцмереж протидіяти пропаганді РФ, дезінформація Кремля щодо України та Заходу лише набирає обертів.

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Слава Герострата в епоху постінформації: Подоляк розкритикував Маска за допомогу пропаганді Кремля

Twitter, Ілон Маск, Війна в Україні, Пропаганда, Пропаганда Росії, Російська пропаганда
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