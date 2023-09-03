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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг

Прапор України
Фото: Getty Images

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области на одном из зданий подняли украинский флаг.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил полковник Оперативного командования Юг Вооруженных сил Украины Владислав Назаров и прикрепил фотографию.

Напомним, 30 августа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что поднятие флага Украины на левобережье Херсонщины является важным символическим шагом для поднятия духа людей в оккупации.

В то же время работа над освобождением территорий продолжается, но требует режима тишины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг

Каховка, Прапор, Прапор України, Російська агресія, Херсонская область
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