Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине подняли украинский флаг

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области на одном из зданий подняли украинский флаг.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил полковник Оперативного командования Юг Вооруженных сил Украины Владислав Назаров и прикрепил фотографию.

Напомним, 30 августа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что поднятие флага Украины на левобережье Херсонщины является важным символическим шагом для поднятия духа людей в оккупации.

В то же время работа над освобождением территорий продолжается, но требует режима тишины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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