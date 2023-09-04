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Юлия Соколова, редактор ленты

Во сколько Украине обходится день войны: Резников озвучил сумму

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Один день развязанной РФ полномасштабной войны обходится Украине в $100 млн.

Такую цифру озвучил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

По его словам, несправедливо говорить, что все делают волонтеры, а не государство и его военно-политическое руководство.

– Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь, – отметил Резников.

Он уточнил, что на самом деле армию обеспечивают украинские граждане, которые работают и платят налоги в госбюджет. Оттуда средства тратятся, в частности, и на армию.

А поставки от волонтеров за время полномасштабной агрессии РФ составляют “3% от всего, что попало на войну”.

– Армия сегодня – самый большой потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных, — подчеркнул Резников.

Он добавил, что именно поэтому следует работать, платить налоги и поддерживать предпринимателей.

Как известно, Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке “во исполнение решения президента Владимира Зеленского”.

Вместо него Министерство обороны может возглавить глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Міноборони України, Алексей Резников, Російська агресія
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