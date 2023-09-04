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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У скільки Україні обходиться день війни: Резніков озвучив суму

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Один день розв’язаної РФ повномасштабної війни обходиться Україні в $100 млн.

Таку цифру озвучив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За його словами, несправедливо говорити, що все роблять волонтери, а не держава та її військово-політичне керівництво.

– Візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу загалом. От просто вдумайтеся, – зазначив Резніков.

Він уточнив, що насправді армію забезпечують українські громадяни, які працюють і сплачують податки в держбюджет. А звідти кошти витрачаються, зокрема, й на військо.

Проте постачання від волонтерів за час повномасштабної агресії РФ становлять “3% від усього, що потрапило на війну”.

– Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених, – наголосив Резніков.

Він додав, що саме тому потрібно працювати, платити податки і підтримувати підприємців.

Як відомо, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку “на виконання рішення президента Володимира Зеленського”.

Замість нього Міністерство оборони може очолити голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Міноборони України, Олексій Резніков, Російська агресія
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