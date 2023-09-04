У скільки Україні обходиться день війни: Резніков озвучив суму

Один день розв’язаної РФ повномасштабної війни обходиться Україні в $100 млн.

Таку цифру озвучив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За його словами, несправедливо говорити, що все роблять волонтери, а не держава та її військово-політичне керівництво.

– Візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу загалом. От просто вдумайтеся, – зазначив Резніков.

Він уточнив, що насправді армію забезпечують українські громадяни, які працюють і сплачують податки в держбюджет. А звідти кошти витрачаються, зокрема, й на військо.

Проте постачання від волонтерів за час повномасштабної агресії РФ становлять “3% від усього, що потрапило на війну”.

– Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених, – наголосив Резніков.

Він додав, що саме тому потрібно працювати, платити податки і підтримувати підприємців.

Як відомо, Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку “на виконання рішення президента Володимира Зеленського”.

Замість нього Міністерство оборони може очолити голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Джерело : Укрінформ

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